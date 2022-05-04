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  4. Дальше без Калининой. Известны все полуфиналистки на турнире в Мадриде
WTA
04 мая 2022, 23:15 |
346
0

Дальше без Калининой. Известны все полуфиналистки на турнире в Мадриде

Последняя украинка выбыла из борьбы за трофей

04 мая 2022, 23:15 |
346
0
Дальше без Калининой. Известны все полуфиналистки на турнире в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Жиль Тайхман

Состоялись матчи 1/4 финала на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина на этой стадии уступила Жиль Тайхман из Швейцарии. 

Мадрид. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Жиль Тайхман –  Ангелина Калинина – 6:3, 6:4
 Джессика Пегула [12] –  Сара Соррибес-Тормо – 6:4, 6:2

Нижняя часть сетки

Екатерина Александрова [Q] –  Аманда Анисимова – 6:4, 6:3
 Онс Жабер [8] –  Симона Халеп – 6:3, 6:2

Мадрид. Пары 1/2 финала

 Жиль Тайхман –  Джессика Пегула [12]
Екатерина Александрова [Q] –  Онс Жабер [8]

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Источник Sport.ua
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