Дальше без Калининой. Известны все полуфиналистки на турнире в Мадриде
Последняя украинка выбыла из борьбы за трофей
Состоялись матчи 1/4 финала на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина на этой стадии уступила Жиль Тайхман из Швейцарии.
Мадрид. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Жиль Тайхман – Ангелина Калинина – 6:3, 6:4
Джессика Пегула [12] – Сара Соррибес-Тормо – 6:4, 6:2
Нижняя часть сетки
Екатерина Александрова [Q] – Аманда Анисимова – 6:4, 6:3
Онс Жабер [8] – Симона Халеп – 6:3, 6:2
Мадрид. Пары 1/2 финала
Жиль Тайхман – Джессика Пегула [12]
Екатерина Александрова [Q] – Онс Жабер [8]
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