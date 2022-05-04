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Англия
04 мая 2022, 22:42 | Обновлено 04 мая 2022, 22:44
1999
0

Миколенко – игрок месяца в составе Эвертона

Украинский защитник победил в голосовании фанатов

04 мая 2022, 22:42 | Обновлено 04 мая 2022, 22:44
1999
0
Миколенко – игрок месяца в составе Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник Виталий Миколенко был признан лучшим игроком апреля в составе «Эвертона». В голосовании фанатов он опередил Ришарлисона и Энтони Гордона.

«Виталий Миколенко находится в клубе всего четыре месяца. За это время его родина была погружена в войну, которой она не заслуживает, и забота о семье и друзьях должна быть первостепенной в его мыслях.

Однако его выступления на поле продемонстрировали глубину характера и атлетизма. Его быстро полюбили верные «Гудисону» фанаты. Миколенко набрал чуть больше 18% от общего количества голосов», - анализируют выступления Миколенко.

В апреле Миколенко принял участие в 5 матчах «Эвертона». В каждом из них он провел все 90 минут.

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Виталий Миколенко Эвертон
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