Миколенко – игрок месяца в составе Эвертона

Украинский защитник Виталий Миколенко был признан лучшим игроком апреля в составе «Эвертона». В голосовании фанатов он опередил Ришарлисона и Энтони Гордона.

«Виталий Миколенко находится в клубе всего четыре месяца. За это время его родина была погружена в войну, которой она не заслуживает, и забота о семье и друзьях должна быть первостепенной в его мыслях.

Однако его выступления на поле продемонстрировали глубину характера и атлетизма. Его быстро полюбили верные «Гудисону» фанаты. Миколенко набрал чуть больше 18% от общего количества голосов», - анализируют выступления Миколенко.

В апреле Миколенко принял участие в 5 матчах «Эвертона». В каждом из них он провел все 90 минут.