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  4. Валерий КРИВЕНЦОВ: «Надеемся, что Металлист 1925 будет жить»
Украина. Премьер лига
04 мая 2022, 21:48 |
131
0

Валерий КРИВЕНЦОВ: «Надеемся, что Металлист 1925 будет жить»

Наставник «Металлиста 1925» - о перспективах клуба в условиях войны

04 мая 2022, 21:48 |
131
0
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Надеемся, что Металлист 1925 будет жить»
ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов оценил перспективы клуба в условиях войны в Украине:

– Харьков – один из эпицентров боевых действий. Наше руководство должно было думать, как защитить город, и как отстроить один из самых красивых и уютных городов Украины. Когда наступит мир, будем думать и о футболе. Мы все очень надеемся, что футбольный клуб «Металлист 1925» будет жить.

- Относительно следующего сезона приходится слышать немало разных версий – от проведения всех матчей чемпионата страны в Западной Украине до разрешения клубам УПЛ выступать в зарубежных турнирах… Что думаете по этому поводу?
- Вариант с игрой наших команд в иностранных чемпионатах маловероятен. Во всяком случае, мне бы не хотелось, чтобы до этого дошло. А вот организация сезона в западных областях нашей страны имеет право на жизнь, но все же по ситуации – важна безопасность проведения матчей.

- Дата старта нового сезона в Украине имеет значение?
- В идеале хорошо бы начать в середине августа. Стартовать в сентябре, а тем более в октябре, поздно, ведь в конце октября необходимо будет прерваться и позволить сборной Украины готовиться к финальной части ЧМ-2022, если она туда пробьется. Кроме того, необходимо помнить об участии украинских команд в еврокубках, а также о том, что летом у многих футболистов закончатся контракты и всем необходимо будет определиться с будущим.

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Валерий Кривенцов Металлист 1925 российско-украинская война
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Источник Footboom
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