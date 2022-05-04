Брендан РОДЖЕРС: «Мы знаем, как завершить начатое»

Главный тренер английского «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги конференций против итальянской «Ромы».

«Впереди матч, от которого зависит, пройдем ли мы дальше. Мы доказали, что способны демонстрировать хороший футбол в матчах с сильными соперниками, и это нам очень помогло. Мы снова проявим качества, которые обеспечили нам выход в эту стадию. Мы знаем, как завершить начатое. С «Ренном» и ПСВ тоже было тяжело. Настрой у нас прежний», - сказал Роджерс.

Матч «Рома» – «Лестер» состоится в четверг, 5 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.