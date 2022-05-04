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  4. Брендан РОДЖЕРС: «Мы знаем, как завершить начатое»
Лига конференций
04 мая 2022, 21:50 | Обновлено 04 мая 2022, 21:51
208
0

Брендан РОДЖЕРС: «Мы знаем, как завершить начатое»

Наставник «Лестера» – о поединке за выход в финал Лиги конференций

04 мая 2022, 21:50 | Обновлено 04 мая 2022, 21:51
208
0
Брендан РОДЖЕРС: «Мы знаем, как завершить начатое»
Getty Images/Global Images Ukraine. Брендан Роджерс

Главный тренер английского «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги конференций против итальянской «Ромы».

«Впереди матч, от которого зависит, пройдем ли мы дальше. Мы доказали, что способны демонстрировать хороший футбол в матчах с сильными соперниками, и это нам очень помогло. Мы снова проявим качества, которые обеспечили нам выход в эту стадию. Мы знаем, как завершить начатое. С «Ренном» и ПСВ тоже было тяжело. Настрой у нас прежний», - сказал Роджерс.

Матч «Рома» – «Лестер» состоится в четверг, 5 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

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Источник УЕФА
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