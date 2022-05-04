Лидер Лидса – приоритетная трансферная цель Барселоны на лето

Приоритетной трансферной целью «Барселоны» на лето является вингер «Лидса» Рафинья. Об этом сообщают британские СМИ.

Сейчас «Лидс» борется за выживание в АПЛ. В контракте Рафиньи прописана клаусула в размере 25 миллионов фунтов, которая активируется в случае вылета «Лидса» в Чемпионшип. Однако «Барселона» нацелена приобрести Рафинью вне зависимости от того, будет ли активна клаусула.

В нынешнем сезоне на счету Рафиньи 10 голов и 3 ассиста в 32 матчах за «Лидс» во всех турнирах.