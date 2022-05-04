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  4. Лидер Лидса – приоритетная трансферная цель Барселоны на лето
Испания
04 мая 2022, 21:15 |
570
0

Лидер Лидса – приоритетная трансферная цель Барселоны на лето

Рафинья может продолжить карьеру в Испании

04 мая 2022, 21:15 |
570
0
Лидер Лидса – приоритетная трансферная цель Барселоны на лето
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Приоритетной трансферной целью «Барселоны» на лето является вингер «Лидса» Рафинья. Об этом сообщают британские СМИ.

Сейчас «Лидс» борется за выживание в АПЛ. В контракте Рафиньи прописана клаусула в размере 25 миллионов фунтов, которая активируется в случае вылета «Лидса» в Чемпионшип. Однако «Барселона» нацелена приобрести Рафинью вне зависимости от того, будет ли активна клаусула.

В нынешнем сезоне на счету Рафиньи 10 голов и 3 ассиста в 32 матчах за «Лидс» во всех турнирах.

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Источник The Telegraph
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