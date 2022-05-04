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  4. МОУРИНЬО: «Не откажусь, если ответный матч сложится так же, как первый»
Лига конференций
04 мая 2022, 21:28 |
194
0

МОУРИНЬО: «Не откажусь, если ответный матч сложится так же, как первый»

Наставник «Ромы» – о противостоянии с «Лестером»

04 мая 2022, 21:28 |
194
0
МОУРИНЬО: «Не откажусь, если ответный матч сложится так же, как первый»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги конференций против английского «Лестера».

«Не откажусь, если этот матч сложится так же, как первый, где Рую Патрисиу пришлось совершить всего один сейв. Это свидетельство того, что мы играем организованно. Знаем, что нам противостоит очень сильный соперник, так что надо будет показать свои лучшие качества. Болельщики могут внести свою лепту», - сказал Моуриньо.

Матч «Рома» – «Лестер» состоится в четверг, 5 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

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Источник УЕФА
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