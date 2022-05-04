Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Гвардиола не зацикливается на индивидуальных моментах»
Лига чемпионов
04 мая 2022, 20:32 | Обновлено 04 мая 2022, 20:39
111
0

Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Гвардиола не зацикливается на индивидуальных моментах»

Хавбек «Манчестер Сити» – о главном тренере

04 мая 2022, 20:32 | Обновлено 04 мая 2022, 20:39
111
0
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Гвардиола не зацикливается на индивидуальных моментах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Гвардиола привел нас к успеху, но футболисты упорным трудом тоже для этого сделали немало. Не будем прислушиваться к тренеру или бросим работать - прогресса больше не добьемся. Мне нравится стиль его работы. Он не зацикливается на индивидуальных моментах, он смотрит как действует вся команда в целом», - сказал де Брюйне.

Матч «Реал» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 4 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «Сити» со счетом 4:3.

По теме:
Зинченко – в запасе Манчестер Сити на матч с Реалом
Реал – Манчестер Сити. Зинченко на пути в финал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
Пеп ГВАРДИОЛА: «Первый матч уже в прошлом»
Кевин де Брюйне Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Автобус и бензовоз. В трагическом ДТП возле Ровно погибли 27 человек
Война | 04 мая 2022, 05:16 0
ВИДЕО. Автобус и бензовоз. В трагическом ДТП возле Ровно погибли 27 человек
ВИДЕО. Автобус и бензовоз. В трагическом ДТП возле Ровно погибли 27 человек

Это самая масштабная трагедия на дорогах Украины за последнее десятилетие

Зеленский заявил о новом этапе войны с россией
Война | 04 мая 2022, 14:40 1
Зеленский заявил о новом этапе войны с россией
Зеленский заявил о новом этапе войны с россией

Президент заявил, что Украина перестала отступать

Мирон МАРКЕВИЧ: «Есть достаточно украинских тренеров для работы с Шахтером»
Футбол | 04.05.2022, 17:22
Мирон МАРКЕВИЧ: «Есть достаточно украинских тренеров для работы с Шахтером»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Есть достаточно украинских тренеров для работы с Шахтером»
Неонацист – ты. Олимпийский чемпион из рф наехал на пропагандиста соловьева
Бокс | 04.05.2022, 13:05
Неонацист – ты. Олимпийский чемпион из рф наехал на пропагандиста соловьева
Неонацист – ты. Олимпийский чемпион из рф наехал на пропагандиста соловьева
Мохамед САЛАХ: «Цель Ливерпуля - четыре трофея. Почему бы и нет»
Футбол | 04.05.2022, 14:20
Мохамед САЛАХ: «Цель Ливерпуля - четыре трофея. Почему бы и нет»
Мохамед САЛАХ: «Цель Ливерпуля - четыре трофея. Почему бы и нет»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Из каких футбольных турниров исключили россию? Полный список соревнований
Из каких футбольных турниров исключили россию? Полный список соревнований
02.05.2022, 21:25 8
Футбол
Орбан рассказал Папе Римскому, когда путин планирует завершить войну
Орбан рассказал Папе Римскому, когда путин планирует завершить войну
03.05.2022, 13:24 7
Война
Гений снукера! О'Салливан обыграл Трампа и в 7-й раз стал чемпионом мира
Гений снукера! О'Салливан обыграл Трампа и в 7-й раз стал чемпионом мира
02.05.2022, 23:00 7
Снукер
Чемпионат надежды посреди войны. Хоккейная сборная U-18 дала перцу на ЧМ
Чемпионат надежды посреди войны. Хоккейная сборная U-18 дала перцу на ЧМ
02.05.2022, 17:18 4
Хоккей
ВИДЕО. Милан вспомнил гол Шевченко, который принес клубу Скудетто
ВИДЕО. Милан вспомнил гол Шевченко, который принес клубу Скудетто
02.05.2022, 18:29 5
Футбол
За себя и за Марту! Калинина переиграла Радукану в Мадриде
За себя и за Марту! Калинина переиграла Радукану в Мадриде
03.05.2022, 23:28 20
Теннис
Бывший тренер сборной Украины: «Российские спортсмены ни в чем не виноваты»
Бывший тренер сборной Украины: «Российские спортсмены ни в чем не виноваты»
04.05.2022, 12:27 25
Футбол
Если Вильярреал не выиграет ЛЧ, Шахтер получит путевку в группу ЛЧ 2022/23
Если Вильярреал не выиграет ЛЧ, Шахтер получит путевку в группу ЛЧ 2022/23
02.05.2022, 20:23 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем