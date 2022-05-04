Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Гвардиола не зацикливается на индивидуальных моментах»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Гвардиола привел нас к успеху, но футболисты упорным трудом тоже для этого сделали немало. Не будем прислушиваться к тренеру или бросим работать - прогресса больше не добьемся. Мне нравится стиль его работы. Он не зацикливается на индивидуальных моментах, он смотрит как действует вся команда в целом», - сказал де Брюйне.

Матч «Реал» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 4 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «Сити» со счетом 4:3.