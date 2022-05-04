Ефим КОНОПЛЯ: «У жены остались родители под Мариуполем»

Защитник сборной Украины Ефим Конопля рассказал, как национальная команда в Словении готовится к стыковому матчу отбора на ЧМ-2022 против Швейцарии.

«К тому, что у нас двухразовые тренировки, мы готовы. Нам нужно набирать форму. Я себя чувствую хорошо. Мы в «Шахтере» сыграли пару матчей, так что в принципе втянулись. Но все равно есть еще куда расти.

Я постоянно на телефоне, постоянно смотрю новости. У меня остались родители в Киеве, а у моей жены – под Мариуполем. Так что даже на связь не всегда удается выйти. Всегда с нетерпением жду от них звонка.

Мы работаем для того, чтобы подарить людям положительные эмоции. Будем стараться, будем «пыхтеть» для того, чтобы добиться результата для нашей страны», – сказал Конопля.

Напомним, что поединок Шотландия – Украина состоится 1 июня.