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  4. Ефим КОНОПЛЯ: «У жены остались родители под Мариуполем»
Украина. Премьер лига
04 мая 2022, 20:08 | Обновлено 04 мая 2022, 20:13
358
0

Ефим КОНОПЛЯ: «У жены остались родители под Мариуполем»

Защитник сборной Украины – о тренировках в военное время

04 мая 2022, 20:08 | Обновлено 04 мая 2022, 20:13
358
0
Ефим КОНОПЛЯ: «У жены остались родители под Мариуполем»
ФК Шахтер Донецк. Ефим Конопля

Защитник сборной Украины Ефим Конопля рассказал, как национальная команда в Словении готовится к стыковому матчу отбора на ЧМ-2022 против Швейцарии.

«К тому, что у нас двухразовые тренировки, мы готовы. Нам нужно набирать форму. Я себя чувствую хорошо. Мы в «Шахтере» сыграли пару матчей, так что в принципе втянулись. Но все равно есть еще куда расти.

Я постоянно на телефоне, постоянно смотрю новости. У меня остались родители в Киеве, а у моей жены – под Мариуполем. Так что даже на связь не всегда удается выйти. Всегда с нетерпением жду от них звонка.

Мы работаем для того, чтобы подарить людям положительные эмоции. Будем стараться, будем «пыхтеть» для того, чтобы добиться результата для нашей страны», – сказал Конопля.

Напомним, что поединок Шотландия – Украина состоится 1 июня.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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