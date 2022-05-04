Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Грозит банкротство. Челси должен сменить владельца до 31 мая
Англия
04 мая 2022, 19:30 |
448
0

Грозит банкротство. Челси должен сменить владельца до 31 мая

Британское правительство настаивает на ускорении процедуры продажи клуба

04 мая 2022, 19:30 |
448
0
Грозит банкротство. Челси должен сменить владельца до 31 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

Из-за санкций британского правительства в отношении владельца «Челси» Романа Абрамовича лондонский клуб в ближайшее время должен быть продан.

Выбор нового владельца Абрамович поручил торговому банку Raine Group. Тот выбрал в качестве наиболее привлекательного предложение консорциума во главе с американским инвестором Тоддом Боэли.

Однако в последний момент самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф вмешался в борьбу и предложил за клуб 4,25 миллиарда фунтов. Ситуация остается запутанной но британское правительство настаивает на максимально оперативной смене владельца клуба.

Срок специальной лицензии, которая была выдана «Челси» для того, чтобы финансировать проведение матчей и платить зарплаты, истекает 31 мая. Если к тому моменту «Челси» не получит нового владельца, над клубом нависнет вполне реальная перспектива процедуры банкротства.

По теме:
Ювентус начал переговоры с Жоржиньо
Челси повесил ценник на Лукаку
ВИДЕО. Игроку Эвертона грозит бан за бросок файера обратно на трибуны
Челси Роман Абрамович
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ESPN
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый претендент на Мудрика. Немецкий клуб заинтересовался украинцем
Футбол | 04 мая 2022, 16:32 1
Новый претендент на Мудрика. Немецкий клуб заинтересовался украинцем
Новый претендент на Мудрика. Немецкий клуб заинтересовался украинцем

Кому достанется украинский талант?

Зеленский заявил о новом этапе войны с россией
Война | 04 мая 2022, 14:40 1
Зеленский заявил о новом этапе войны с россией
Зеленский заявил о новом этапе войны с россией

Президент заявил, что Украина перестала отступать

Жуниор Мораес заявил, что разница между футболом Украины и Бразилии огромна
Футбол | 04.05.2022, 11:03
Жуниор Мораес заявил, что разница между футболом Украины и Бразилии огромна
Жуниор Мораес заявил, что разница между футболом Украины и Бразилии огромна
Стало известно, кто будет готовить Джиму к новому сезону
Биатлон | 04.05.2022, 18:00
Стало известно, кто будет готовить Джиму к новому сезону
Стало известно, кто будет готовить Джиму к новому сезону
Андрей Шевченко может стать президентом итальянского клуба
Футбол | 04.05.2022, 13:36
Андрей Шевченко может стать президентом итальянского клуба
Андрей Шевченко может стать президентом итальянского клуба
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КОНОПЛЯНКА: «После матча с Вислой президент сказал, что я играл как дерьмо»
КОНОПЛЯНКА: «После матча с Вислой президент сказал, что я играл как дерьмо»
02.05.2022, 22:53 8
Футбол
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Возможно, это был мой последний день в Шахтере»
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Возможно, это был мой последний день в Шахтере»
02.05.2022, 16:20 10
Футбол
ВИДЕО. Милан вспомнил гол Шевченко, который принес клубу Скудетто
ВИДЕО. Милан вспомнил гол Шевченко, который принес клубу Скудетто
02.05.2022, 18:29 5
Футбол
лавров до*******я. Израиль готов давать оружие Украине
лавров до*******я. Израиль готов давать оружие Украине
03.05.2022, 19:38
Война
ВИДЕО. В Белгороде вновь «хлопки». В центре города серия взрывов
ВИДЕО. В Белгороде вновь «хлопки». В центре города серия взрывов
03.05.2022, 03:34
Война
Бывший тренер сборной Украины: «Российские спортсмены ни в чем не виноваты»
Бывший тренер сборной Украины: «Российские спортсмены ни в чем не виноваты»
04.05.2022, 12:27 25
Футбол
Неонацист – ты. Олимпийский чемпион из рф наехал на пропагандиста соловьева
Неонацист – ты. Олимпийский чемпион из рф наехал на пропагандиста соловьева
04.05.2022, 13:05 4
Бокс
Названо имя нового старшего тренера женской сборной Украины по биатлону
Названо имя нового старшего тренера женской сборной Украины по биатлону
03.05.2022, 20:55
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем