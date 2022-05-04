Грозит банкротство. Челси должен сменить владельца до 31 мая

Из-за санкций британского правительства в отношении владельца «Челси» Романа Абрамовича лондонский клуб в ближайшее время должен быть продан.

Выбор нового владельца Абрамович поручил торговому банку Raine Group. Тот выбрал в качестве наиболее привлекательного предложение консорциума во главе с американским инвестором Тоддом Боэли.

Однако в последний момент самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф вмешался в борьбу и предложил за клуб 4,25 миллиарда фунтов. Ситуация остается запутанной но британское правительство настаивает на максимально оперативной смене владельца клуба.

Срок специальной лицензии, которая была выдана «Челси» для того, чтобы финансировать проведение матчей и платить зарплаты, истекает 31 мая. Если к тому моменту «Челси» не получит нового владельца, над клубом нависнет вполне реальная перспектива процедуры банкротства.