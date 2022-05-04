Пеп ГВАРДИОЛА: «Первый матч уже в прошлом»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Первый матч уже в прошлом. Противостояние длится 180 минут, постараемся в защите сыграть лучше, чем в прошлый раз. Каждый из наших игроков к этому готов.

Наверное, мы должны сыграть лучше чем в первом матче, но можем сыграть и намного хуже, чем неделю назад, и при этом все равно победить. Мы не можем отрицать, что моя оценка верна.

Никто не знает, как все сложится. Иногда ты получаешь то, чего не заслуживаешь, а иногда не получаешь того, что заслужил. Мы должны сыграть невероятно хорошо и выиграть матч. Чтобы выбить "Реал", нужно провести на хорошем уровне оба поединка», - сказал Гвардиола.

Матч «Реал» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 4 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «Сити» со счетом 4:3.