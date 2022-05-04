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  4. Андрей ПАВЕЛКО: «Нам присылают именно то, что необходимо на передовой»
Украина. Премьер лига
04 мая 2022, 19:00 | Обновлено 04 мая 2022, 19:01
187
0

Андрей ПАВЕЛКО: «Нам присылают именно то, что необходимо на передовой»

УАФ продолжает свою гуманитарную миссию

04 мая 2022, 19:00 | Обновлено 04 мая 2022, 19:01
187
0
Андрей ПАВЕЛКО: «Нам присылают именно то, что необходимо на передовой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко поблагодарил швейцарских коллег и экс-президнента УПЛ Томаса Гримма за гуманитарную помощь Украине.

«Я очень благодарен нашим швейцарским коллегам, в том числе Томасу Гримму, который работал в Украине. Он помогает собирать гуманитарную помощь для Украины. Очень важно, что сейчас нам присылают именно то, что необходимо на передовой. Мы недавно приехали из Краматорска, до этого были в Харькове, Николаеве. Есть целый перечень пожеланий от этих регионов, что бы им нужно в первую очередь», - сказал Павелко.

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Источник Футбол 1/2/3
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