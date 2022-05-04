Андрей ПАВЕЛКО: «Нам присылают именно то, что необходимо на передовой»

Президент УАФ Андрей Павелко поблагодарил швейцарских коллег и экс-президнента УПЛ Томаса Гримма за гуманитарную помощь Украине.

«Я очень благодарен нашим швейцарским коллегам, в том числе Томасу Гримму, который работал в Украине. Он помогает собирать гуманитарную помощь для Украины. Очень важно, что сейчас нам присылают именно то, что необходимо на передовой. Мы недавно приехали из Краматорска, до этого были в Харькове, Николаеве. Есть целый перечень пожеланий от этих регионов, что бы им нужно в первую очередь», - сказал Павелко.