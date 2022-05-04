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  4. Илкай ГЮНДОГАН: «Впереди еще долгий путь»
Лига чемпионов
04 мая 2022, 18:39 |
131
0

Илкай ГЮНДОГАН: «Впереди еще долгий путь»

Хавбек «Манчестер Сити» – о втором подряд полуфинале Лиги чемпионов

04 мая 2022, 18:39 |
131
0
Илкай ГЮНДОГАН: «Впереди еще долгий путь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Мы играем в полуфинале Лиги чемпионов второй год подряд. Это большое достижение для игроков и для всего клуба, но я чувствую, что впереди еще долгий путь.

Мы будем играть на отличном стадионе против отличной команды. Это одна из величайших команд в истории, так что вы можете почувствовать, насколько это сложная задача», - сказал Гюндоган.

Матч «Реал» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 4 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «Сити» со счетом 4:3.

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Илкай Гюндоган Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
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Источник УЕФА
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