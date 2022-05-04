Александр ПИХАЛЕНОК: «Нет другого выхода, кроме победы над Шотландией»

Хавбек сборной Украины Александр Пихаленок рассчитывает, что длительный сбор поможет команде подготовиться к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

«Я постепенно привыкаю к ​​режиму двукратных тренировок. Ждем группу игроков из киевского «Динамо» и Артема Довбика. Будет больше народа, и я думаю, что начнутся игровые серии. Понемногу набираем игровые кондиции и привыкаем к полю. Условия здесь отличные, грех жаловаться. Поле идеальное, местность просто шикарная, горы кругом. Всё очень нравится. Сегодня у нас очень хорошие нагрузки, но Александр Васильевич говорит, что завтра они будут еще больше».

«Нет времени расслабляться, нужно готовиться. У нас нет другого выхода, нужно обязательно проходить Шотландию. Необходимо порадовать наших людей, подарить им положительные эмоции».

Матч Шотландия - Украина состоится 1 июня.