Мадрид. Людмила Киченок вышла в полуфинал в паре
Украинка вместе с Аленой Остапенко одержали очередную победу
Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко из Латвии вышли в полуфинал престижного грунтового турнира в Мадриде в парном разряде.
В четвертьфинале они в двух сетах обыграли швейцарок Белинду Бенчич и Викторию Голубич.
Мадрид. Четвертьфинал
Людмила Киченок/Алена Остапенко (Украина/Латвия) – Белинда Бенчич/Виктория Голубич (Швейцария) – 6:3, 6:4
В полуфинале Остапенко и Киченок сыграют с вторыми сеяными Габриэлой Дабровски из Канады и мексиканкой Джулианой Олмос.
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