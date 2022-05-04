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  4. Мадрид. Людмила Киченок вышла в полуфинал в паре
WTA
04 мая 2022, 17:39 | Обновлено 04 мая 2022, 17:50
46
1

Мадрид. Людмила Киченок вышла в полуфинал в паре

Украинка вместе с Аленой Остапенко одержали очередную победу

04 мая 2022, 17:39 | Обновлено 04 мая 2022, 17:50
46
1
Мадрид. Людмила Киченок вышла в полуфинал в паре
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко из Латвии вышли в полуфинал престижного грунтового турнира в Мадриде в парном разряде.

В четвертьфинале они в двух сетах обыграли швейцарок Белинду Бенчич и Викторию Голубич.

Мадрид. Четвертьфинал
Людмила Киченок/Алена Остапенко (Украина/Латвия) – Белинда Бенчич/Виктория Голубич (Швейцария) – 6:3, 6:4

В полуфинале Остапенко и Киченок сыграют с вторыми сеяными Габриэлой Дабровски из Канады и мексиканкой Джулианой Олмос.

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Источник Sport.ua
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Ой, молодцы! Хочется ещё один полуфинал!
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