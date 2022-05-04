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  4. Уже без игроков сборной Украины. Динамо проведет матч в Эстонии
Украина. Премьер лига
04 мая 2022, 15:55 |
564
0

Уже без игроков сборной Украины. Динамо проведет матч в Эстонии

Еще один благотворительный матч

04 мая 2022, 15:55 |
564
0
Уже без игроков сборной Украины. Динамо проведет матч в Эстонии
fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» объявило о благотворительном матче, который 13 мая должен пройти в столице Эстонии.

В Таллине команда Мирчи Луческу сыграет против ФК «Флора».

Этот матч уже будет проходить без игроков сборной Украины, которые 5 мая должны отправиться в Словению в расположение национальной команды.

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Динамо Киев Флора Таллинн благотворительный матч
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Источник ФК Динамо Киев
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