Украина. Премьер лига04 мая 2022, 15:55 |
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Уже без игроков сборной Украины. Динамо проведет матч в Эстонии
Еще один благотворительный матч
04 мая 2022, 15:55 |
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«Динамо» объявило о благотворительном матче, который 13 мая должен пройти в столице Эстонии.
В Таллине команда Мирчи Луческу сыграет против ФК «Флора».
Этот матч уже будет проходить без игроков сборной Украины, которые 5 мая должны отправиться в Словению в расположение национальной команды.
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