Уже без игроков сборной Украины. Динамо проведет матч в Эстонии

«Динамо» объявило о благотворительном матче, который 13 мая должен пройти в столице Эстонии.

В Таллине команда Мирчи Луческу сыграет против ФК «Флора».

Этот матч уже будет проходить без игроков сборной Украины, которые 5 мая должны отправиться в Словению в расположение национальной команды.