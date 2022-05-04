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  4. Мохамед САЛАХ: «Цель Ливерпуля - четыре трофея. Почему бы и нет»
Англия
04 мая 2022, 14:20 |
209
0

Мохамед САЛАХ: «Цель Ливерпуля - четыре трофея. Почему бы и нет»

Форвард нацелен на большой успех

04 мая 2022, 14:20 |
209
0
Мохамед САЛАХ: «Цель Ливерпуля - четыре трофея. Почему бы и нет»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, а также продолжает бороться за титул АПЛ и Кубка Англии. Лидер команды Мохамед Салах считает, что нужно выиграть все трофеи.

«Теперь наша цель - четыре трофея. Обычно мы концентрируемся на АПЛ и Лиге чемпионов, но теперь мы уже выиграли Кубок лиги и вышли в финал Кубка Англии».

«Почему бы и нет? В финале Лиги чемпионов лучше сыграть с «Реалом», - сказал Салах.

Соперником Красных в финале станет «Реал» или «Манчестер Сити».

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Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник BBC
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