Мохамед САЛАХ: «Цель Ливерпуля - четыре трофея. Почему бы и нет»
Форвард нацелен на большой успех
«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, а также продолжает бороться за титул АПЛ и Кубка Англии. Лидер команды Мохамед Салах считает, что нужно выиграть все трофеи.
«Теперь наша цель - четыре трофея. Обычно мы концентрируемся на АПЛ и Лиге чемпионов, но теперь мы уже выиграли Кубок лиги и вышли в финал Кубка Англии».
«Почему бы и нет? В финале Лиги чемпионов лучше сыграть с «Реалом», - сказал Салах.
Соперником Красных в финале станет «Реал» или «Манчестер Сити».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Это стало известно после того, как «Вильярреал» уступил «Ливерпулю» в ЛЧ
Ангелина пробилась в 1/4 финала престижного грунтового турнира