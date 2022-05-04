Мохамед САЛАХ: «Цель Ливерпуля - четыре трофея. Почему бы и нет»

«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, а также продолжает бороться за титул АПЛ и Кубка Англии. Лидер команды Мохамед Салах считает, что нужно выиграть все трофеи.

«Теперь наша цель - четыре трофея. Обычно мы концентрируемся на АПЛ и Лиге чемпионов, но теперь мы уже выиграли Кубок лиги и вышли в финал Кубка Англии».

«Почему бы и нет? В финале Лиги чемпионов лучше сыграть с «Реалом», - сказал Салах.

Соперником Красных в финале станет «Реал» или «Манчестер Сити».