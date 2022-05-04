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  4. Стартовала вторая волна продажи билетов на матч с Шотландией
Чемпионат мира
04 мая 2022, 14:17 |
122
0

Стартовала вторая волна продажи билетов на матч с Шотландией

Сборная Украины проведет перенесенный матч 1 июня в Глазго

04 мая 2022, 14:17 |
122
0
Стартовала вторая волна продажи билетов на матч с Шотландией
УАФ

4 мая стартовала вторая волна продажи билетов на матч плей-офф квалификационного раунда чемпионата мира 2022 между национальными сборными Шотландии и Украины, который должен был состояться 24 марта.
 
В связи с войной в Украине матч Шотландия - Украина состоится на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго 1 июня.
 
Чтобы получить билет на поединок, необходимо приобрести специальный сертификат до 22 мая 2022 включительно. Продажа производится исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com. Номинальная цена билета составляет 25 фунтов стерлингов.
 
Более подробная информация – на сайте УАФ.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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