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  4. ВИДЕО. Реакция Клоппа на камбэк Ливерпуля и выход в финал Лиги чемпионов
Лига чемпионов
04 мая 2022, 12:55 |
595
0

ВИДЕО. Реакция Клоппа на камбэк Ливерпуля и выход в финал Лиги чемпионов

Наставник «красных» был спокоен после победы в Испании

04 мая 2022, 12:55 |
595
0
ВИДЕО. Реакция Клоппа на камбэк Ливерпуля и выход в финал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Третьего мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Вильярреал» и «Ливерпуль». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.

По итогам первого тайма «Вильярреал» сенсационно сумел отыграть два мяча форы. Однако во второй половине матча доминировал «Ливерпуль» и забил 3 мяча.

«Ливерпуль» в 10-й раз вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити» (первая игра – 3:4). Решающий матч состоится в Париже 28 мая.

Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции Юргена Клоппа.

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Ливерпуль Вильярреал Юрген Клопп Лига чемпионов Вильярреал - Ливерпуль
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Источник Sport.ua
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