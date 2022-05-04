ВИДЕО. Реакция Клоппа на камбэк Ливерпуля и выход в финал Лиги чемпионов
Наставник «красных» был спокоен после победы в Испании
Третьего мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Вильярреал» и «Ливерпуль». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.
По итогам первого тайма «Вильярреал» сенсационно сумел отыграть два мяча форы. Однако во второй половине матча доминировал «Ливерпуль» и забил 3 мяча.
«Ливерпуль» в 10-й раз вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити» (первая игра – 3:4). Решающий матч состоится в Париже 28 мая.
Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции Юргена Клоппа.
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