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  4. Бывший тренер сборной Украины: «Российские спортсмены ни в чем не виноваты»
Украина. Премьер лига
04 мая 2022, 12:27 | Обновлено 04 мая 2022, 12:48
2564
10

Бывший тренер сборной Украины: «Российские спортсмены ни в чем не виноваты»

Рауль Рианчо защищает футболистов из страны-агрессора

04 мая 2022, 12:27 | Обновлено 04 мая 2022, 12:48
2564
10
Бывший тренер сборной Украины: «Российские спортсмены ни в чем не виноваты»
УАФ. Рауль Рианчо

Бывший член тренерского штаба киевского «Динамо» и сборной Украины Рауль Рианчо прокомментировал решение отстранить российские команды от международных соревнований еще на один сезон.
 
«Я считаю, что после подобного заявления УЕФА у легионеров пропадет желание играть в рпл. Это серьёзный удар по всему российскому футболу. Мне очень жаль спортсменов, которые попали в эту неприятную ситуацию. Они ни в чём не виноваты», – сказал Рианчо.

В рф Рауль Рианчо работал в «спартаке» и в «рубине».

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Рауль Рианчо Динамо Киев сборная Украины по футболу российско-украинская война УЕФА
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Источник Известия
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Andrey_1992
гандон Ріанчо
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+6
Нико ФИН
Можуть звернутися зі скаргою в спортлото.
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+5
jugulator
Еще как виноваты. Многие из них голосовали за путлера, а значит несут ответственность.
Ответить
+4
lenares85
винувати что поддерживают все, а этого раунча гнать метлой
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+3
mastorent
ах ты гнида
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+2
Letifer
Давно известно, что Рауль долбодятел
Пусть идёт вслед за кораблём
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+1
shoko
Чомусь зовсім не здивований. Із завжди позиціюванного динамо-ботами "сепарским" ШД жодного подібного висловлювання, а от представників патріотичного ДК чомусь одне за одним.
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0
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lenares85
1
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0
Андрей Сиденко
Чомусь від працівників Динамо Київ(і нинішніх і колишніх) лунають подібні заяви а від працівників Шахтаря - ні
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-1
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