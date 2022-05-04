Бывший тренер сборной Украины: «Российские спортсмены ни в чем не виноваты»
Рауль Рианчо защищает футболистов из страны-агрессора
Бывший член тренерского штаба киевского «Динамо» и сборной Украины Рауль Рианчо прокомментировал решение отстранить российские команды от международных соревнований еще на один сезон.
«Я считаю, что после подобного заявления УЕФА у легионеров пропадет желание играть в рпл. Это серьёзный удар по всему российскому футболу. Мне очень жаль спортсменов, которые попали в эту неприятную ситуацию. Они ни в чём не виноваты», – сказал Рианчо.
В рф Рауль Рианчо работал в «спартаке» и в «рубине».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 3 мая на Sport.ua
Британская теннисистка призналась, что чувствовала себя не очень хорошо
Пусть идёт вслед за кораблём