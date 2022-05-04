Жуниор Мораес заявил, что разница между футболом Украины и Бразилии огромна

Бывший форвард донецкого «Металлурга», «Динамо» и «Шахтера» Жуниор Мораес, который после начала российско-украинской войны решил вернуться в Бразилию, рассказал о различиях между футболом в этих странах.

«Разница между футболом в Украине и в Бразилии огромная, очень большая разница. Отличается все: климат, стиль игры. Но у меня все идет хорошо».

«Футбол за время моего отсутствия в Бразилии сильно изменился. Раньше защитник занимался разрушением, сегодня он должен строить игру. Главной задачей центрального нападающего раньше было забивание голов, сегодня же надо и забивать, и прессинговать, и закрывать середину. Но голы придут, я доволен, адаптируюсь, нелегко возвращаться после 12 лет. Есть и физическая часть, что меня остановили, но я доволен игрой и результатом», - заявил Мораес.

В «Коринтиансе» Жуниор Мораес провел уже 5 поединков, но голевыми действиями пока за новую команду так и не отличился.