Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Жиль Тайхман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 мая 2022, 10:30 |
770
0

Ангелина Калинина – Жиль Тайхман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Мадриде

04 мая 2022, 10:30 |
770
0
Ангелина Калинина – Жиль Тайхман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Четвертого мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№37 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
 
В четвертьфинале украинка сразится против Жиль Тайхман из Швейцарии (№35 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Александрова – Анисимова. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.
 
Ранее девушки играли дважды, счет равный.
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Сары Соррибес-Тормо (№47 WTA) или Джессики Пегулы (№14 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Эмма РАДУКАНУ: «В течение недели у меня были проблемы со спиной»
ВИДЕО. Как Калинина обыграла третью чемпионку турниров Grand Slam подряд
КАЛИНИНА – о матче с Радукану : «Мы обе показали очень высокий уровень»
WTA Мадрид Ангелина Калинина смотреть онлайн Жиль Тайхман
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов 2022/23
Футбол | 04 мая 2022, 00:35 1
Шахтер получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов 2022/23
Шахтер получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов 2022/23

Это стало известно после того, как «Вильярреал» уступил «Ливерпулю» в ЛЧ

Вильярреал – Ливерпуль – 2:3. Яркий триллер! Видео голов и обзор матча
Футбол | 04 мая 2022, 00:20 0
Вильярреал – Ливерпуль – 2:3. Яркий триллер! Видео голов и обзор матча
Вильярреал – Ливерпуль – 2:3. Яркий триллер! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного полуфинального матча Лиги чемпионов

Стаховский ответил Надалю, который не поддержал решения Уимблдона
Теннис | 02.05.2022, 14:55
Стаховский ответил Надалю, который не поддержал решения Уимблдона
Стаховский ответил Надалю, который не поддержал решения Уимблдона
Поменял ход игры. Клопп признался, что сказал игрокам Ливерпуля в перерыве
Футбол | 04.05.2022, 01:59
Поменял ход игры. Клопп признался, что сказал игрокам Ливерпуля в перерыве
Поменял ход игры. Клопп признался, что сказал игрокам Ливерпуля в перерыве
Первым был Михайличенко. Украинцы, которые побеждали в топ-5 чемпионатов
Футбол | 03.05.2022, 14:37
Первым был Михайличенко. Украинцы, которые побеждали в топ-5 чемпионатов
Первым был Михайличенко. Украинцы, которые побеждали в топ-5 чемпионатов
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Возможно, это был мой последний день в Шахтере»
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Возможно, это был мой последний день в Шахтере»
02.05.2022, 16:20 10
Футбол
ВИДЕО. «Один пуск – Англии нет». Киселев угрожает Джонсону ядерным ударом
ВИДЕО. «Один пуск – Англии нет». Киселев угрожает Джонсону ядерным ударом
02.05.2022, 10:56 12
Война
Итальянский вратарь, который воевал за Украину, вернулся с ранениями домой
Итальянский вратарь, который воевал за Украину, вернулся с ранениями домой
02.05.2022, 15:56 4
Война
Огрызнулись и сдулись. Ливерпуль утопил субмарину и вышел в финал ЛЧ
Огрызнулись и сдулись. Ливерпуль утопил субмарину и вышел в финал ЛЧ
03.05.2022, 23:51 3
Футбол
лавров до*******я. Израиль готов давать оружие Украине
лавров до*******я. Израиль готов давать оружие Украине
03.05.2022, 19:38
Война
Орбан рассказал Папе Римскому, когда путин планирует завершить войну
Орбан рассказал Папе Римскому, когда путин планирует завершить войну
03.05.2022, 13:24 7
Война
Три варианта проведения чемпионата Украины
Три варианта проведения чемпионата Украины
02.05.2022, 11:32 32
Футбол
ВИДЕО. Автобус и бензовоз. В трагическом ДТП возле Ровно погибли 27 человек
ВИДЕО. Автобус и бензовоз. В трагическом ДТП возле Ровно погибли 27 человек
04.05.2022, 05:16
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем