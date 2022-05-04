Ангелина Калинина – Жиль Тайхман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Четвертого мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№37 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.



В четвертьфинале украинка сразится против Жиль Тайхман из Швейцарии (№35 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Александрова – Анисимова. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.



Ранее девушки играли дважды, счет равный.



В следующем раунде победительница встречи сыграет против Сары Соррибес-Тормо (№47 WTA) или Джессики Пегулы (№14 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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