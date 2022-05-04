Назван лучший игрок матча Ливерпуля против Вильярреала

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» переиграл «Вильярреал» (3:2).

Колумбийский вингер команды гостей Луис Диас получил награду лучшему игроку матча. Он оказал большое влияние на ход матча, забил мяч и постоянно угрожал воротам соперника, отметили технические наблюдатели УЕФА.

Посол финала Лиги чемпионов во Франции Робер Пирес: «У игроков английской команды осталось больше физических сил во втором тайме. После неудачного начала встречи им удалось с этим справиться, очень эластично отойти. И давайте подчеркнем еще раз, что ключевую роль во всем этом сыграл Луис Диас. К нему одному свелась вся разница между двумя командами».

Однако по версии WhoScored лучшую оценку получил Садио Мане (8.3), автор победного гола.

В финале Лиги чемпионов 28 мая на «Стад де Франс» команда Юргена Клоппа сыграет против победителя противостояния между «Манчестер Сити» и «Реалом» (первый матч – 4:3).

Оценки WhoScored за матч ЛЧ Вильярреал – Ливерпуль – 2:3: