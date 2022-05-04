Клуб «Борнмут» получил право играть в Английской Премьер-лиге в следующем сезоне.

В ключевом поединке 45-го тура Чемпионшипа команда Скотта Паркера обыграла «Ноттингем Форест» (1:0) и со второго места вышла в АПЛ. Клуб на протяжении пяти 5 сезонов уже играл в АПЛ (с 2015 по 2020 годы).

Ранее в элитный дивизион английского футбола пробился лондонский «Фулхэм». Третью путевку в плей-офф разыграют клубы, которые займут места с 3-го по 6-е.

Турнирная таблица Чемпионшипа (перед последним туром)

*literally* UP THE CHERRIES 🍒 pic.twitter.com/yugXnVyLcv — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 3, 2022