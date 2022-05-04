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  4. Борнмут получил право играть в Английской Премьер-лиге в следующем сезоне
Англия
04 мая 2022, 03:43 | Обновлено 04 мая 2022, 03:56
18
0

Борнмут получил право играть в Английской Премьер-лиге в следующем сезоне

В поединке Чемпионшипа команда Скотта Паркера обыграла «Ноттингем Форест»

04 мая 2022, 03:43 | Обновлено 04 мая 2022, 03:56
18
0
Борнмут получил право играть в Английской Премьер-лиге в следующем сезоне
ФК Борнмут

Клуб «Борнмут» получил право играть в Английской Премьер-лиге в следующем сезоне.

В ключевом поединке 45-го тура Чемпионшипа команда Скотта Паркера обыграла «Ноттингем Форест» (1:0) и со второго места вышла в АПЛ. Клуб на протяжении пяти 5 сезонов уже играл в АПЛ (с 2015 по 2020 годы).

Ранее в элитный дивизион английского футбола пробился лондонский «Фулхэм». Третью путевку в плей-офф разыграют клубы, которые займут места с 3-го по 6-е.

Турнирная таблица Чемпионшипа (перед последним туром)

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Источник Sport.ua
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