Борнмут получил право играть в Английской Премьер-лиге в следующем сезоне
В поединке Чемпионшипа команда Скотта Паркера обыграла «Ноттингем Форест»
Клуб «Борнмут» получил право играть в Английской Премьер-лиге в следующем сезоне.
В ключевом поединке 45-го тура Чемпионшипа команда Скотта Паркера обыграла «Ноттингем Форест» (1:0) и со второго места вышла в АПЛ. Клуб на протяжении пяти 5 сезонов уже играл в АПЛ (с 2015 по 2020 годы).
Ранее в элитный дивизион английского футбола пробился лондонский «Фулхэм». Третью путевку в плей-офф разыграют клубы, которые займут места с 3-го по 6-е.
Турнирная таблица Чемпионшипа (перед последним туром)
Promotion, completed it ✅ pic.twitter.com/Gluuyrt27B— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 3, 2022
*literally* UP THE CHERRIES 🍒 pic.twitter.com/yugXnVyLcv— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 3, 2022
𝗪𝗘'𝗥𝗘 𝗕𝗔𝗖𝗞 😍 pic.twitter.com/s0yHgUJRyG— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 3, 2022
An incredible night ❤️ pic.twitter.com/xJ9xW0yLxB— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 3, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На территории россии что-то происходит
Что правда, понтифик подчеркнул, что настроен пессимистично в отношении указанной даты