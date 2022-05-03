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  4. Сергей КОНОВАЛОВ: «Россияне должны помнить: Моссад выловил всех нацистов»
Украина. Премьер лига
03 мая 2022, 23:47 | Обновлено 03 мая 2022, 23:58
514
0

Сергей КОНОВАЛОВ: «Россияне должны помнить: Моссад выловил всех нацистов»

Экс-полузащитник «Динамо» и «Бейтара» прокомментировал дикие высказывания сергея лаврова

03 мая 2022, 23:47 | Обновлено 03 мая 2022, 23:58
514
0
Сергей КОНОВАЛОВ: «Россияне должны помнить: Моссад выловил всех нацистов»
Sport.ua. Cергей Коновалов

Экс-игрок сборной Украины Сергей Коновалов напомнил российским политикам о судьбе немецких нацистов после Второй мировой войны.

«Сможет ли после таких слов Израиль измениться, изменить свою традиционно пророссийскую политику, пророссийскую направленность? Очень надеюсь, что хотя бы теперь к ним дойдет.

Почему русские такое говорят? Это все из-за специфики общества – сначала советского, потом ихнего. Там царит вранье. Честное слово: вспоминаю свое детство советское, своих родителей, учителей – учили только лживому. Вот теперь русские, как мне кажется, сами запутались, где и о чем они наврали.

В свете этого одно хотел сказать бы. После Второй мировой войны, как известно, состоялся Нюрнбергский трибунал. А потом Моссад выловил всех тех нацистов, которые там не были. Выловили всех, даже тех, кто прятался в Аргентине, Бразилии или в Парагвае. Нынешним российским политикам следует помнить об этом», - сказал Коновалов.

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Сергей Коновалов российско-украинская война
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Источник FanDay
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