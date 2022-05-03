Калинина в деле. Стали известны все четвертьфиналистки турнира в Мадриде
Ангелина продолжает сражаться за трофей в Испании
Состоялись матчи третьего круга на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла Эмму Радукану и пробилась в четвертьфинал с первой попытки.
Мадрид. Третий круг
Верхняя часть сетки
Жиль Тайхман – Елена Рыбакина [16] – 6:3, 6:1
Ангелина Калинина – Эмма Радукану [9] – 6:2, 2:6, 6:4
Сара Соррибес-Тормо – Дарья Касаткина – 6:4, 1:6, 6:3
Джессика Пегула [12] – Бьянка Андрееску – 7:5, 6:1
Нижняя часть сетки
Екатерина Александрова [Q] – Мария Боузкова [Q] – 6:7(4), 6:0, 7:5
Аманда Анисимова – Виктория Азаренко [15] – 6:1, 6:4
Онс Жабер [8] – Белинда Бенчич [11] – 6:2, 3:6, 6:2
Симона Халеп – Кори Гауфф [14] – 6:4, 6:4
Мадрид. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Жиль Тайхман – Ангелина Калинина
Сара Соррибес-Тормо – Джессика Пегула [12]
Нижняя часть сетки
Екатерина Александрова [Q] – Аманда Анисимова
Онс Жабер [8] – Симона Халеп
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