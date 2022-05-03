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  4. Калинина в деле. Стали известны все четвертьфиналистки турнира в Мадриде
WTA
03 мая 2022, 23:41 | Обновлено 03 мая 2022, 23:46
934
0

Калинина в деле. Стали известны все четвертьфиналистки турнира в Мадриде

Ангелина продолжает сражаться за трофей в Испании

03 мая 2022, 23:41 | Обновлено 03 мая 2022, 23:46
934
0
Калинина в деле. Стали известны все четвертьфиналистки турнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Состоялись матчи третьего круга на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
 
Украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла Эмму Радукану и пробилась в четвертьфинал с первой попытки.
 
Мадрид. Третий круг
 
Верхняя часть сетки

 Жиль Тайхман –  Елена Рыбакина [16] – 6:3, 6:1
 Ангелина Калинина –  Эмма Радукану [9] – 6:2, 2:6, 6:4

 Сара Соррибес-Тормо – Дарья Касаткина – 6:4, 1:6, 6:3
 Джессика Пегула [12] –  Бьянка Андрееску – 7:5, 6:1
 
Нижняя часть сетки

Екатерина Александрова [Q] –  Мария Боузкова [Q] – 6:7(4), 6:0, 7:5
 Аманда Анисимова – Виктория Азаренко [15] – 6:1, 6:4

 Онс Жабер [8] –  Белинда Бенчич [11] – 6:2, 3:6, 6:2
 Симона Халеп –  Кори Гауфф [14] – 6:4, 6:4

Мадрид. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Жиль Тайхман –  Ангелина Калинина
 Сара Соррибес-Тормо –  Джессика Пегула [12]

Нижняя часть сетки

Екатерина Александрова [Q] –  Аманда Анисимова
 Онс Жабер [8] –  Симона Халеп

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WTA Мадрид Ангелина Калинина Эмма Радукану Жиль Тайхман Елена Рыбакина Сара Соррибес-Тормо Дарья Касаткина Джессика Пегула Бьянка Андрееску Екатерина Александрова Мария Боузкова Аманда Анисимова Виктория Азаренко Онс Жабер Белинда Бенчич Симона Халеп Кори Гауфф
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Источник Sport.ua
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