Чемпионат мира03 мая 2022, 21:49 |
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ФОТО. Сборная Украины работает в Словении, Мудрик пока вне группы
Команда перешла в режим двухразовых тренировок
03 мая 2022, 21:49 |
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Сборная Украины продолжает тренироваться в Словении в рамках подготовки к контрольным матчам и поединку против Шотландии в плей-офф отбора ЧМ-2022.
Команда перешла в режим двухразовых тренировок. Вместе с игроками упражнениями занимался наставник Александр Петраков.
Вне группы работает хавбек Михаил Мудрик, который выполняет лечебные упражнения без нагрузок на ногу, где игрок чувствует дискомфорт.
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