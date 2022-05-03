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  4. ФОТО. Сборная Украины работает в Словении, Мудрик пока вне группы
Чемпионат мира
03 мая 2022, 21:49 |
179
0

ФОТО. Сборная Украины работает в Словении, Мудрик пока вне группы

Команда перешла в режим двухразовых тренировок

03 мая 2022, 21:49 |
179
0
ФОТО. Сборная Украины работает в Словении, Мудрик пока вне группы
uaf.ua

Сборная Украины продолжает тренироваться в Словении в рамках подготовки к контрольным матчам и поединку против Шотландии в плей-офф отбора ЧМ-2022.

Команда перешла в режим двухразовых тренировок. Вместе с игроками упражнениями занимался наставник Александр Петраков.

Вне группы работает хавбек Михаил Мудрик, который выполняет лечебные упражнения без нагрузок на ногу, где игрок чувствует дискомфорт.

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сборная Украины по футболу Александр Петраков Михаил Мудрик
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Источник Украинская ассоциация футбола
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