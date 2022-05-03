ФОТО. Сборная Украины работает в Словении, Мудрик пока вне группы

Сборная Украины продолжает тренироваться в Словении в рамках подготовки к контрольным матчам и поединку против Шотландии в плей-офф отбора ЧМ-2022.

Команда перешла в режим двухразовых тренировок. Вместе с игроками упражнениями занимался наставник Александр Петраков.

Вне группы работает хавбек Михаил Мудрик, который выполняет лечебные упражнения без нагрузок на ногу, где игрок чувствует дискомфорт.