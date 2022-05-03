Лига чемпионов03 мая 2022, 21:25 | Обновлено 03 мая 2022, 21:40
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Будет ли второй финал ЛЧ подряд? Зинченко - в заявке Ман Сити на Реал
Сложный матч в Мадриде
03 мая 2022, 21:25 | Обновлено 03 мая 2022, 21:40
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В среду «Манчестер Сити» проведет второй полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Реала», имея шансы второй сезон кряду выйти в финал.
Александр Зинченко вместе с командой отправился в Мадрид и имеет шансы выйти в основе.
Первая встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Сити».
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