Будет ли второй финал ЛЧ подряд? Зинченко - в заявке Ман Сити на Реал

В среду «Манчестер Сити» проведет второй полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Реала», имея шансы второй сезон кряду выйти в финал.

Александр Зинченко вместе с командой отправился в Мадрид и имеет шансы выйти в основе.

Первая встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Сити».