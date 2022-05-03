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Лига чемпионов
03 мая 2022, 21:25 | Обновлено 03 мая 2022, 21:40
454
0

Будет ли второй финал ЛЧ подряд? Зинченко - в заявке Ман Сити на Реал

Сложный матч в Мадриде

03 мая 2022, 21:25 | Обновлено 03 мая 2022, 21:40
454
0
Будет ли второй финал ЛЧ подряд? Зинченко - в заявке Ман Сити на Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду «Манчестер Сити» проведет второй полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Реала», имея шансы второй сезон кряду выйти в финал.

Александр Зинченко вместе с командой отправился в Мадрид и имеет шансы выйти в основе.

Первая встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Сити».

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Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов Александр Зинченко
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Источник Sport.ua
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