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Лига чемпионов
03 мая 2022, 21:20 |
391
0

ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед ответным полуфиналом ЛЧ против Реала

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал предстоящую встречу

03 мая 2022, 21:20 |
391
0
ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед ответным полуфиналом ЛЧ против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В среду, 4 мая, испанский «Реал» Мадрид и английский «Манчестер Сити» проведут ответный матч в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов-2021/22.
 
Поединок пройдет в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
 
Первая встреча между командами состоялась в Манчестере на стадионе Этихад, и «горожане» сумели одержать победу со счетом 4:3.
 
Вашему вниманию запись фрагмента предматчевой пресс-конференции Хосепа Гвардиолы.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Пеп Гвардиола
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Источник Sport.ua
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