ВИДЕО. Слова Анчелотти перед ответным матчем против Манчестер Сити
Главный тренер «Реал» прокомментировал предстоящую встречу
В среду, 4 мая, испанский «Реал» Мадрид и английский «Манчестер Сити» проведут ответный матч в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов-2021/22.
Поединок пройдет в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Первая встреча между командами состоялась в Манчестере на стадионе Этихад, и «горожане» сумели одержать победу со счетом 4:3.
Вашему вниманию запись фрагмента предматчевой пресс-конференции Карло Анчелотти.
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