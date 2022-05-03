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  4. ВИДЕО. Слова Анчелотти перед ответным матчем против Манчестер Сити
Лига чемпионов
03 мая 2022, 21:09 |
278
0

ВИДЕО. Слова Анчелотти перед ответным матчем против Манчестер Сити

Главный тренер «Реал» прокомментировал предстоящую встречу

03 мая 2022, 21:09 |
278
0
ВИДЕО. Слова Анчелотти перед ответным матчем против Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В среду, 4 мая, испанский «Реал» Мадрид и английский «Манчестер Сити» проведут ответный матч в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов-2021/22.
 
Поединок пройдет в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
 
Первая встреча между командами состоялась в Манчестере на стадионе Этихад, и «горожане» сумели одержать победу со счетом 4:3.
 
Вашему вниманию запись фрагмента предматчевой пресс-конференции Карло Анчелотти.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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