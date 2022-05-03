ВИДЕО. Слова Анчелотти перед ответным матчем против Манчестер Сити

В среду, 4 мая, испанский «Реал» Мадрид и английский «Манчестер Сити» проведут ответный матч в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов-2021/22.



Поединок пройдет в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.



Первая встреча между командами состоялась в Манчестере на стадионе Этихад, и «горожане» сумели одержать победу со счетом 4:3.



Вашему вниманию запись фрагмента предматчевой пресс-конференции Карло Анчелотти.