ATP03 мая 2022, 20:37 |
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Джокович в 18-й раз подряд обыграл Монфиса
Гаэль продолжает проигрывать Новаку
03 мая 2022, 20:37 |
408
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Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович стартовал с победы на грунтовом Мастерсе в Мадриде.
Во втором круге серб обыграл француза Гаэля Монфиса.
Мадрид. Второй круг
Новак Джокович (Сербия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:2
Отметим, что Джокович в 18-й раз подряд обыграл Монфиса.
Далее по сетке у Ноле британец Энди Маррей или канадец Денис Шаповалов.
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