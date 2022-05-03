Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович стартовал с победы на грунтовом Мастерсе в Мадриде.



Во втором круге серб обыграл француза Гаэля Монфиса.



Мадрид. Второй круг

Новак Джокович (Сербия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:2



Отметим, что Джокович в 18-й раз подряд обыграл Монфиса.



Далее по сетке у Ноле британец Энди Маррей или канадец Денис Шаповалов.