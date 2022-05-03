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  4. Джокович в 18-й раз подряд обыграл Монфиса
ATP
03 мая 2022, 20:37 |
408
0

Джокович в 18-й раз подряд обыграл Монфиса

Гаэль продолжает проигрывать Новаку

03 мая 2022, 20:37 |
408
0
Джокович в 18-й раз подряд обыграл Монфиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович стартовал с победы на грунтовом Мастерсе в Мадриде.
 
Во втором круге серб обыграл француза Гаэля Монфиса.
 
Мадрид. Второй круг
Новак Джокович (Сербия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:2
 
Отметим, что Джокович в 18-й раз подряд обыграл Монфиса.
 
Далее по сетке у Ноле британец Энди Маррей или канадец Денис Шаповалов.

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Новак Джокович Гаэль Монфис ATP Мадрид
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Источник Sport.ua
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