ITF03 мая 2022, 19:46 |
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Лопатецкая проиграла стартовый матч на 60-тысячнике в Праге
Дарья уступила сопернице из Чехии
03 мая 2022, 19:46 |
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Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая досрочно завершила борьбу на турнире ITF W60 в Чехии.
В стартовом матче украинка, которой организаторы выдали уайлд-кард, проиграла чешке Доминике Салковой, который пробилась в основу через квалификацию.
Прага. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Доминика Салкова (Чехия) – 7:5, 1:6, 2:6
Отметим, что Лопатецкая продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где заявлена вместе с румынкой Андреа Присэкариу.
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