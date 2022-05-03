Лопатецкая проиграла стартовый матч на 60-тысячнике в Праге

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая досрочно завершила борьбу на турнире ITF W60 в Чехии.



В стартовом матче украинка, которой организаторы выдали уайлд-кард, проиграла чешке Доминике Салковой, который пробилась в основу через квалификацию.



Прага. Первый круг

Дарья Лопатецкая (Украина) – Доминика Салкова (Чехия) – 7:5, 1:6, 2:6



Отметим, что Лопатецкая продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где заявлена вместе с румынкой Андреа Присэкариу.