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  4. Лопатецкая проиграла стартовый матч на 60-тысячнике в Праге
ITF
03 мая 2022, 19:46 |
91
0

Лопатецкая проиграла стартовый матч на 60-тысячнике в Праге

Дарья уступила сопернице из Чехии

03 мая 2022, 19:46 |
91
0
Лопатецкая проиграла стартовый матч на 60-тысячнике в Праге
ITF. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая досрочно завершила борьбу на турнире ITF W60 в Чехии.
 
В стартовом матче украинка, которой организаторы выдали уайлд-кард, проиграла чешке Доминике Салковой, который пробилась в основу через квалификацию.
 
Прага. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Доминика Салкова (Чехия) – 7:5, 1:6, 2:6
 
Отметим, что Лопатецкая продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где заявлена вместе с румынкой Андреа Присэкариу.

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Дарья Лопатецкая ITF Прага Доминика Салкова
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Источник Sport.ua
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