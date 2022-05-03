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  4. Соболева стартовала с победы на 25-тысячнике в Швеции
ITF
03 мая 2022, 19:22 |
118
0

Соболева стартовала с победы на 25-тысячнике в Швеции

Анастасия обыграла известную теннисистку

03 мая 2022, 19:22 |
118
0
Соболева стартовала с победы на 25-тысячнике в Швеции
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева вышла во второй круг турнира ITF W25 в Швеции.
 
В стартовом матче украинка переиграла восьмую сеяную Мону Бартель из Германии.
 
Бостад. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Мона Бартель (Германия) – 7:6(5), 3:6, 6:4
 
В следующем раунде Соболева сразится c победительницей матча между болгаркой Дарьей Шаламановой и Анной Марией Вейсхейм из Германии. 

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Источник Sport.ua
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