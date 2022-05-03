Соболева стартовала с победы на 25-тысячнике в Швеции

Украинская теннисистка Анастасия Соболева вышла во второй круг турнира ITF W25 в Швеции.



В стартовом матче украинка переиграла восьмую сеяную Мону Бартель из Германии.



Бостад. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Мона Бартель (Германия) – 7:6(5), 3:6, 6:4



В следующем раунде Соболева сразится c победительницей матча между болгаркой Дарьей Шаламановой и Анной Марией Вейсхейм из Германии.