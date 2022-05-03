ITF03 мая 2022, 19:22 |
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Соболева стартовала с победы на 25-тысячнике в Швеции
Анастасия обыграла известную теннисистку
03 мая 2022, 19:22 |
118
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева вышла во второй круг турнира ITF W25 в Швеции.
В стартовом матче украинка переиграла восьмую сеяную Мону Бартель из Германии.
Бостад. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Мона Бартель (Германия) – 7:6(5), 3:6, 6:4
В следующем раунде Соболева сразится c победительницей матча между болгаркой Дарьей Шаламановой и Анной Марией Вейсхейм из Германии.
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