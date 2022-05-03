ATP03 мая 2022, 19:14 |
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Сачко и Марченко проиграли на старте челленджера в Праге
Украинцы не смогли пробиться во второй круг
03 мая 2022, 19:14 |
72
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Украинские теннисисты Виталий Сачко и Илья Марченко проиграли стартовые матчи одиночного разряда в рамках челленджера в Праге.
Виталий не смог доиграть встречу против победителя квалификации Лукаша Росола из Чехии, Илья еще в понедельник проиграл Димитару Кузманову из Болгарии.
Прага. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Лукаш Росол (Чехия) – 3:6 (отказ)
Илья Марченко (Украина) – Димитар Кузманов (Болгария) – 1:6, 3:6
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