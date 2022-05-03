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  4. Сачко и Марченко проиграли на старте челленджера в Праге
ATP
03 мая 2022, 19:14 |
72
0

Сачко и Марченко проиграли на старте челленджера в Праге

Украинцы не смогли пробиться во второй круг

03 мая 2022, 19:14 |
72
0
Сачко и Марченко проиграли на старте челленджера в Праге
ATP. Виталий Сачко

Украинские теннисисты Виталий Сачко и Илья Марченко проиграли стартовые матчи одиночного разряда в рамках челленджера в Праге.
 
Виталий не смог доиграть встречу против победителя квалификации Лукаша Росола из Чехии, Илья еще в понедельник проиграл Димитару Кузманову из Болгарии.
 
Прага. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Лукаш Росол (Чехия) – 3:6 (отказ)
Илья Марченко (Украина) – Димитар Кузманов (Болгария) – 1:6, 3:6

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Виталий Сачко Илья Марченко ATP Прага Лукаш Росол Димитар Кузманов
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Источник Sport.ua
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