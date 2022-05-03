Сачко и Марченко проиграли на старте челленджера в Праге

Украинские теннисисты Виталий Сачко и Илья Марченко проиграли стартовые матчи одиночного разряда в рамках челленджера в Праге.



Виталий не смог доиграть встречу против победителя квалификации Лукаша Росола из Чехии, Илья еще в понедельник проиграл Димитару Кузманову из Болгарии.



Прага. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Лукаш Росол (Чехия) – 3:6 (отказ)

Илья Марченко (Украина) – Димитар Кузманов (Болгария) – 1:6, 3:6