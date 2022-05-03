Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы должны защищаться лучше, чем в Манчестере»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (4 мая):

«Если ты выходишь в полуфинал Лиги чемпионов, в финал или даже выиграешь, то никогда не забудешь такое достижение. Личность футболистов важна, но есть многие другие решающие факторы, такие как индивидуальные качества и преданность команде. Если мы хотим победить, нам хватит толчка, который дадут болельщики на «Бернабеу».

Вторая игра против «Манчестер Сити» – новая история. У «Манчестер Сити» есть преимущество, и мы знаем, что должны сделать что-то большее. Это трудно, но после получения титула и с помощью «Бернабеу» мы сможем это сделать.

Мы должны защищаться лучше, чем в Манчестере и хорошо прессинговать. Мы не хотим сидеть глубоко, но знаем, что иногда это будет необходимо. Нам нужно выступить на высоком уровне».

Первый матч в Англии завершился победой «Манчестер Сити» 4:3.