Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы должны защищаться лучше, чем в Манчестере»
Наставник «Реала» – о матче против «Манчестер Сити»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (4 мая):
«Если ты выходишь в полуфинал Лиги чемпионов, в финал или даже выиграешь, то никогда не забудешь такое достижение. Личность футболистов важна, но есть многие другие решающие факторы, такие как индивидуальные качества и преданность команде. Если мы хотим победить, нам хватит толчка, который дадут болельщики на «Бернабеу».
Вторая игра против «Манчестер Сити» – новая история. У «Манчестер Сити» есть преимущество, и мы знаем, что должны сделать что-то большее. Это трудно, но после получения титула и с помощью «Бернабеу» мы сможем это сделать.
Мы должны защищаться лучше, чем в Манчестере и хорошо прессинговать. Мы не хотим сидеть глубоко, но знаем, что иногда это будет необходимо. Нам нужно выступить на высоком уровне».
Первый матч в Англии завершился победой «Манчестер Сити» 4:3.
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