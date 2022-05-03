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  4. Лука МОДРИЧ: «Приятно понимать, что этот финал может стать пятым в карьере»
Лига чемпионов
03 мая 2022, 18:01 | Обновлено 03 мая 2022, 18:46
234
0

Лука МОДРИЧ: «Приятно понимать, что этот финал может стать пятым в карьере»

Хавбек «Реала» – о матче против «Манчестер Сити»

03 мая 2022, 18:01 | Обновлено 03 мая 2022, 18:46
234
0
Лука МОДРИЧ: «Приятно понимать, что этот финал может стать пятым в карьере»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (4 мая):

«Важным ли аспектом является наш опыт? Да, приятно понимать, что для некоторых из нас этот выход в финал может стать уже пятым в карьере. Но прошло уже 4 года с момента, когда мы в последний раз побеждали в турнире. Следует забыть о прошлых достижениях и держать концентрацию на игре. Мы хорошо подготовлены, с нетерпением жду завтрашнего матча.

Не хочу говорить о том, является ли этот год лучшим в моей карьере. Пусть это оценивают другие. Могу сказать, что я доволен своим выступлением в этом сезоне, но впереди еще есть некоторые незаконченные дела».

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Лука Модрич Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов
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Источник Marca
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