Лука МОДРИЧ: «Приятно понимать, что этот финал может стать пятым в карьере»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (4 мая):

«Важным ли аспектом является наш опыт? Да, приятно понимать, что для некоторых из нас этот выход в финал может стать уже пятым в карьере. Но прошло уже 4 года с момента, когда мы в последний раз побеждали в турнире. Следует забыть о прошлых достижениях и держать концентрацию на игре. Мы хорошо подготовлены, с нетерпением жду завтрашнего матча.

Не хочу говорить о том, является ли этот год лучшим в моей карьере. Пусть это оценивают другие. Могу сказать, что я доволен своим выступлением в этом сезоне, но впереди еще есть некоторые незаконченные дела».