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  4. Тренер сборной Шотландии: «Много изучал сборную Украины. Цель - ЧМ»
Чемпионат мира
03 мая 2022, 18:18 |
213
1

Тренер сборной Шотландии: «Много изучал сборную Украины. Цель - ЧМ»

Стив Кларк готовится к важному матчу

03 мая 2022, 18:18 |
213
1
Тренер сборной Шотландии: «Много изучал сборную Украины. Цель - ЧМ»
Skysports.com

Стив Кларк, тренер сборной Шотландии, рассказал о подготовке к матчу против Украины в рамках полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022.

«Главная задача - выйти на чемпионат мира. Нам удалось пробиться в плей-офф, теперь нужно выиграть два матча. В последние месяцы я много изучал сборную Украины, а также Уэльс, который уже в финале».

«Сделаем все, чтобы быть готовыми к битве. Сейчас у меня есть список из 30 игроков, который нужно будет сократить до 24-х футболистов», - сказал Кларк.

Матч пройдет 1 июня в Шотландии.

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Стив Кларк сборная Украины по футболу Шотландия - Украина ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sky Sports
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Hg
Надеюсь что Ярмоленко забьёт шотландцам решающий гол
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