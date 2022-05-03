Рой КИН: «На месте Манчестер Юнайтед я бы держался за Роналду»
Легендарный хавбек – о будущем Криштиану Роналду
Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что клубу не стоит отпускать Криштиану Роналду:
«Трансфер Роналду был краткосрочным решением, принятым для фанатов, для повышения цены акций. Но он все равно забивал. У «Манчестер Юнайтед» есть более серьезные проблемы, чем присутствие Криштиану Роналду.
Думаю, его голы и игра гарантируют, что он останется в клубе. Но «Манчестер Юнайтед» должен собрать игроков вокруг него, нужно подписать других нападающих, должна быть конкуренция за место в составе.
Конечно, нехорошо, когда твоему лучшему бомбардиру, человеку, от которого ты зависишь, 37 лет. Но я бы безусловно держался за Роналду.
Возможно, будет необходимость поговорить с ним о стиле игры, о том, что он не будет играть еженедельно. Зачем избавляться от забивающего так много игрока? Не вижу в этом логики».
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