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  4. Рой КИН: «На месте Манчестер Юнайтед я бы держался за Роналду»
Англия
03 мая 2022, 15:45 |
354
0

Рой КИН: «На месте Манчестер Юнайтед я бы держался за Роналду»

Легендарный хавбек – о будущем Криштиану Роналду

03 мая 2022, 15:45 |
354
0
Рой КИН: «На месте Манчестер Юнайтед я бы держался за Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Кин

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что клубу не стоит отпускать Криштиану Роналду:

«Трансфер Роналду был краткосрочным решением, принятым для фанатов, для повышения цены акций. Но он все равно забивал. У «Манчестер Юнайтед» есть более серьезные проблемы, чем присутствие Криштиану Роналду.

Думаю, его голы и игра гарантируют, что он останется в клубе. Но «Манчестер Юнайтед» должен собрать игроков вокруг него, нужно подписать других нападающих, должна быть конкуренция за место в составе.

Конечно, нехорошо, когда твоему лучшему бомбардиру, человеку, от которого ты зависишь, 37 лет. Но я бы безусловно держался за Роналду.

Возможно, будет необходимость поговорить с ним о стиле игры, о том, что он не будет играть еженедельно. Зачем избавляться от забивающего так много игрока? Не вижу в этом логики».

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Криштиану Роналду Рой Кин Манчестер Юнайтед
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Источник Sky Sports
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