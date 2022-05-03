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  4. Ангелина Калинина – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 мая 2022, 13:19 |
498
2

Ангелина Калинина – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Мадриде

03 мая 2022, 13:19 |
498
2
Ангелина Калинина – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Третьего мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№37 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
 
В третьем круге основы украинка сразится против Эммы Радукану из Великобритании (№11 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 21:00 по Киеву.
 
Ранее девушки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Жиль Тайхман (№35 WTA) или Елены Рыбакиной (№18 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Spectra
Важный матч для обоих, обеим хочется выиграть в первую очередь для уверенности. Нам конечно интересна Калинина, надеюсь сможет провести ещё один сильный матч и выиграть!
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0
axylinam
Котировки буков дают Калининой хорошие шансы на успех
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