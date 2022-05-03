Ангелина Калинина – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Мадриде
Третьего мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№37 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
В третьем круге основы украинка сразится против Эммы Радукану из Великобритании (№11 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 21:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Жиль Тайхман (№35 WTA) или Елены Рыбакиной (№18 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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