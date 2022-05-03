Фулхэм досрочно выиграл Чемпионшип и вышел в АПЛ

«Фулхэм» досрочно обеспечил себе первое место по итогам Чемпионшипа. Лондонская команда забронировала себе чемпионский титул и путевку в АПЛ за тур до конца.

В 45-м туре Чемпионшипа «Фулхэм» разгромил на своем поле «Лутон» (7:0) и опережает на восемь очков «Борнмут», который не догонит лидера, даже несмотря на то, что провел на игру меньше.

Одним из голов в ворота «Лутона» отметился нападающий «дачников» Александар Митрович. У него теперь 43 забитых мяча в 43 играх Чемпионшипа в нынешнем сезоне.