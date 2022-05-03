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  4. Фулхэм досрочно выиграл Чемпионшип и вышел в АПЛ
Англия
03 мая 2022, 04:32 |
52
0

Фулхэм досрочно выиграл Чемпионшип и вышел в АПЛ

Лондонский клуб со счетом 7:0 уничтожил «Лутон»

03 мая 2022, 04:32 |
52
0
Фулхэм досрочно выиграл Чемпионшип и вышел в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Фулхэм» досрочно обеспечил себе первое место по итогам Чемпионшипа. Лондонская команда забронировала себе чемпионский титул и путевку в АПЛ за тур до конца.

В 45-м туре Чемпионшипа «Фулхэм» разгромил на своем поле «Лутон» (7:0) и опережает на восемь очков «Борнмут», который не догонит лидера, даже несмотря на то, что провел на игру меньше.

Одним из голов в ворота «Лутона» отметился нападающий «дачников» Александар Митрович. У него теперь 43 забитых мяча в 43 играх Чемпионшипа в нынешнем сезоне.

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Чемпионшип Лутон Таун Фулхэм Английская Премьер-лига Александар Митрович
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Источник Sport.ua
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