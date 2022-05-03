Англия03 мая 2022, 04:32 |
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Фулхэм досрочно выиграл Чемпионшип и вышел в АПЛ
Лондонский клуб со счетом 7:0 уничтожил «Лутон»
03 мая 2022, 04:32 |
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«Фулхэм» досрочно обеспечил себе первое место по итогам Чемпионшипа. Лондонская команда забронировала себе чемпионский титул и путевку в АПЛ за тур до конца.
В 45-м туре Чемпионшипа «Фулхэм» разгромил на своем поле «Лутон» (7:0) и опережает на восемь очков «Борнмут», который не догонит лидера, даже несмотря на то, что провел на игру меньше.
Одним из голов в ворота «Лутона» отметился нападающий «дачников» Александар Митрович. У него теперь 43 забитых мяча в 43 играх Чемпионшипа в нынешнем сезоне.
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