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Ярмоленко забил и отдал голевой пас за Вест Хем U-23

Украинец получает игровую практику в молодежной команде

  • 03.05.2022 00:01
  • 260 просмотров
  • 1 комментарий
Ярмоленко забил и отдал голевой пас за Вест Хем U-23
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко сыграл за «Вест Хэм» U-23 против «Дерби» в Премьер-лиге 2. Команда Ярмоленко разгромила соперника 5:0, а украинец, вышедший на поле с первых минут, отличился голом и голевой передачей. На 28-й минуте Ярмоленко сделал счет 3:0, а на 60-й украинец ассистировал партнеру по команде Сонни Перкинсу.

В нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко сыграл за «Вест Хэм» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
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    Віталій Ткачук, 03.05.2022 00:38
    0
    Просто в Вест Хема олдскульний тренер. Андрій може як віддати, так і вирішити епізод сам, але Роджерс так і не зумів правильно "використати" гравця, який вміє накрутити кількох суперників на клаптику поля, а потім розумно розпорядитися м'ячем.
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