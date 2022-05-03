Ярмоленко забил и отдал голевой пас за Вест Хем U-23

Андрей Ярмоленко сыграл за «Вест Хэм» U-23 против «Дерби» в Премьер-лиге 2. Команда Ярмоленко разгромила соперника 5:0, а украинец, вышедший на поле с первых минут, отличился голом и голевой передачей. На 28-й минуте Ярмоленко сделал счет 3:0, а на 60-й украинец ассистировал партнеру по команде Сонни Перкинсу.
В нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко сыграл за «Вест Хэм» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.
Источник — Sport.ua
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