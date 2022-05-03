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  4. СТЕПАНЕНКО: «У нас есть цель. Чтобы ее достигнуть нужно много работать»
Сборная УКРАИНЫ
03 мая 2022, 00:45 | Обновлено 03 мая 2022, 00:46
29
0

СТЕПАНЕНКО: «У нас есть цель. Чтобы ее достигнуть нужно много работать»

Полузащитник сборной Украины - о подготовке сборной Украины к матчу плей-офф чемпионата мира

03 мая 2022, 00:45 | Обновлено 03 мая 2022, 00:46
29
0
СТЕПАНЕНКО: «У нас есть цель. Чтобы ее достигнуть нужно много работать»
УАФ

Тарас Степаненко рассказал, как сборная Украины в Словении приступила к подготовке к игре с Шотландией.

«Вчера после игры с «Хайдуком» отправились в расположение национальной сборной. В хороших условиях находимся, отличная база сборной Словении. У нас есть все условия для того, чтобы хорошо подготовиться. Ждем пока соберется процентов 70 сборной, потому что те, кто выступают в европейских клубах приедут позже. Мы будем работать в хорошем режиме, много двухразовых тренировок будет. У нас есть цель. Чтобы ее достигнуть нужно много работать.

Никакая тренировка не заменит игры. Понятно, что в товарищеских матчах нет того накала и настроя, как в официальных встречах. Но, тем не менее, мы сыграли благотворительные игры и чувствовалось, что с каждым поединком становится все легче, появлялся игровой тонус. Думаю, к товарищеским матчам сборной мы уже будем нормально выглядеть, чтобы перед матчем с Шотландией довести свои кондиции до максимальных.

Утро начинается с новостной ленты, вечер, в течение дня. Всегда обсуждаем, созваниваемся с родственниками, друзьями в Украине. Очень переживаем, как можем, помогаем. Все верим в нашу победу.

Тревога есть у всех, потому что в любой город может прилететь ракета, идут активные боевые действия. Тревога всегда внутри, потому что насколько страдает наш народ, наша страна. Думаю, беспокойство будет как минимум до того, как возобновится мир, как мы победим. Думаю, в дальнейшем мы всегда должны быть готовы, потому что с такими соседями нужно быть очень внимательными и готовыми ко всему.

И мне, и другим игрокам сборной пишут ребята военные. Они говорят: «Мы защищаем страну, боремся с агрессором, а вы, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы попасть на чемпионат мира». Каждый футболист, выходя на поле, будет делать все, чтобы мы подарили людям улыбку на лице», - сказал Тарас Степаненко.

Поединок Шотландия - Украина состоится 1 июня в Глазго.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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