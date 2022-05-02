Алаба пропустит ответный матч против Манчестер Сити

В среду, 4 мая «Реал» проведет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Первый матч завершился победой «Сити» 4:3.

«Реал» в этом матче, скорее всего, не сможет рассчитывать на основного защитника Давида Алабу. У него повреждения паха, из-за которого он был заменен в перерыве первого матча с командой Пепа Гвардиолы. С высокой долей вероятности, восстановиться к ответному матчу Алаба не успеет.

В нынешнем сезоне на счету Алабы 3 гола и 4 ассиста в 45 матчах за «Реал» во всех турнирах.