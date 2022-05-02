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Алаба пропустит ответный матч против Манчестер Сити

У «Реала» существенная потеря в составе

  • 02.05.2022 22:20
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Алаба пропустит ответный матч против Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

В среду, 4 мая «Реал» проведет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Первый матч завершился победой «Сити» 4:3.

«Реал» в этом матче, скорее всего, не сможет рассчитывать на основного защитника Давида Алабу. У него повреждения паха, из-за которого он был заменен в перерыве первого матча с командой Пепа Гвардиолы. С высокой долей вероятности, восстановиться к ответному матчу Алаба не успеет.

В нынешнем сезоне на счету Алабы 3 гола и 4 ассиста в 45 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Источник — 90min

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