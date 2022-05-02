Мадрид. Людмила Киченок вышла в четвертьфинал в паре

Сегодня Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии вышли в четвертьфинал престижного грунтового турнира в Мадриде в парном разряде.

В матче второго круга они в двух сетах обыграли Николь Меличар и Эллен Перес. Матч продолжался 1 час и 24 минуты.

2-й раунд

Николь Меличар/Эллен Перес – Людмила Киченок/Елена Остапенко – 4:6, 5:7

В четвертьфинале Остапенко и Киченок сыграют с победителем матча Кирстен Флипкенс/Сара Соррибес-Тормо – Белинда Бенчич/Виктория Голубич.