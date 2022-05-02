Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Эмерик ЛЯПОРТ: «Манчестер Сити следит за играми и результатами Ливерпуля»

Испанский футболист высказался о чемпионской гонке

  • 02.05.2022 21:01
  • 256 просмотров
  • 0 комментариев
Эмерик ЛЯПОРТ: «Манчестер Сити следит за играми и результатами Ливерпуля»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерик Ляпорт

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт высказался о чемпионской гонке с «Ливерпулем».

За 4 тура до конца сезона лидирующий в АПЛ «Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко.

«Было очень важно победить «Лидс», и мы это сделали. Нужно продолжать в том же духе.

Мы знали, что «Ливерпуль» уже выиграл свой матч. Они продолжают показывать хорошие результаты, поэтому мы должны были сделать то же самое.

Конечно, мы следим за играми и результатами «Ливерпуля», но сосредоточены на самих себе и на том, чтобы сделать свою работу», - сказал Ляпорт.

Источник — ФК Манчестер Сити

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 21 года (21+) Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности