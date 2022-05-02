Эмерик ЛЯПОРТ: «Манчестер Сити следит за играми и результатами Ливерпуля»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт высказался о чемпионской гонке с «Ливерпулем».

За 4 тура до конца сезона лидирующий в АПЛ «Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко.

«Было очень важно победить «Лидс», и мы это сделали. Нужно продолжать в том же духе.

Мы знали, что «Ливерпуль» уже выиграл свой матч. Они продолжают показывать хорошие результаты, поэтому мы должны были сделать то же самое.

Конечно, мы следим за играми и результатами «Ливерпуля», но сосредоточены на самих себе и на том, чтобы сделать свою работу», - сказал Ляпорт.