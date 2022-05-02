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КАЗЕМИРО: «Главное понимать, что ты сделал все возможное»

Хавбек «Реала» – о перспективах выйти в финал Лиги чемпионов

  • 02.05.2022 19:45
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КАЗЕМИРО: «Главное понимать, что ты сделал все возможное»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро поделился ожиданиями от ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Главное, чтобы когда ты приезжал домой и укладывал голову на подушку, понимать, что ты сделал все возможное. Вне зависимости от результата, потому что в футболе всегда есть победы и поражения, а разница между соперниками может быть минимальной. Важно понимать, что ты отдал все силы без остатка.

Это полуфинал, и мы понимаем, что все будут решать мельчайшие детали. Выиграет команда, которая допустит меньше ошибок. Фаворита в нашей паре нет. Сложно будет обеим командам», - сказал Каземиро.

Матч «Реал» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 4 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой английской команды со счетом 4:3.

Источник — УЕФА

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