КОНОПЛЯНКА: «После матча с Вислой президент сказал, что я играл как дерьмо»

В матче 31-го тура чемпионата Польши «Краковия» на своем поле сыграла в нулевую ничью с Вислой» Краков (0:0).

Украинский хавбек хозяев поля Евгений Коноплянка, который провел на поле все 90 минут, в штуливой манере поделился эмоциями от игры:

«Перед матчем партнеры мне рассказывали, что в этом противостоянии бьются, а не играют. Атмосфера? Замечательная. Но, к сожалению, мне дважды не удалось отличиться. Я за всю свою карьеру часто участвовал в подобных встречах. «Севилья» против «Бетиса», или «Днепр» против «Металлиста», это команды не из одного города, но мы тоже дрались за результат.

Только что в раздевалку зашел президент и пошутил, что я сыграл как дерьмо. Это было весело. «Почему ты не забил, ты же Евгений Коноплянка? Я был уверен перед матчем, что ты забьешь». Но я ему объяснил, почему так случилось. Иногда так бывает, это как в казино. Ты ставишь на черный, а тут красный.

Дерби с «Ракувом» на следующей неделе? С президентом об этом тоже разговаривали. Он хороший мотиватор. Это стало для меня неожиданностью. Правда, не расскажу, что он точно сказал. Теперь есть неделя, чтобы отдохнуть».