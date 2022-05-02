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Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «У нас есть фора, которую надо защитить»

Защитник «Ливерпуля» – о предстоящем ответном матче с «Вильярреалом»

  • 02.05.2022 19:15
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Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «У нас есть фора, которую надо защитить»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала».

«У нас есть фора, которую надо защитить. Мы понимаем, что нельзя совершать глупость и играть так, как этого хочет соперник. Мы намерены довершить начатое и выйти в финал. 2:0 - хорошее преимущество, но одновременно опасное, и мы не собираемся недооценивать соперника. Мы сыграем с мыслями о победе, постараемся забить и снять все вопросы», - сказал Александер-Арнольд.

Матч «Вильярреал» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 3 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой английской команды со счетом 2:0.

Источник — УЕФА

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