Юрген КЛОПП: «Полуфиналы Лиги чемпионов легкими не бывают»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала».

«Никогда не знаешь, будет ли у тебя шанс снова сыграть в полуфинале, потому такие возможности надо ценить и относиться к ним со всей ответственностью, и мы подготовимся к матчу наилучшим образом. Мы очень хотели дойти до этой стадии и очень хотим в финал, но, если «Вильяреал» обыграет нас со счетом, который выведет их в финал, мы поздравим соперника.

Мы должны постараться победить на выезде. Знаем, что соперник сделает все, чтобы отыграться. Полуфиналы Лиги чемпионов легкими не бывают, и этот не исключение. Финал, возможно, будет важнее, но сейчас это самый важный матч», - сказал Клопп.

Матч «Вильярреал» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 3 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой английской команды со счетом 2:0.