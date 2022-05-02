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Унаи ЭМЕРИ: «Отказ от правила о голах на выезде нам на руку»

Наставник «Вильярреала» верит, что его команде все еще по силам выйти в финал

  • 02.05.2022 17:19
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Унаи ЭМЕРИ: «Отказ от правила о голах на выезде нам на руку»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

«У нас хорошие результаты дома. Начинать с 0:2 непросто. Будем стараться создавать во время матча ситуации, которые помогут нам сравнять счет. Отказ от правила о голах на выезде нам на руку. Мы играем перед своими болельщиками и хотим победить. Надо надежно сыграть в обороне. Постараемся показать свой футбол, который будет отличаться от игры в Ливерпуле», - сказал Эмери.

Матч «Вильярреал» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 3 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой английской команды со счетом 2:0.

Источник — УЕФА

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