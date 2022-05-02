Унаи ЭМЕРИ: «Отказ от правила о голах на выезде нам на руку»

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

«У нас хорошие результаты дома. Начинать с 0:2 непросто. Будем стараться создавать во время матча ситуации, которые помогут нам сравнять счет. Отказ от правила о голах на выезде нам на руку. Мы играем перед своими болельщиками и хотим победить. Надо надежно сыграть в обороне. Постараемся показать свой футбол, который будет отличаться от игры в Ливерпуле», - сказал Эмери.

Матч «Вильярреал» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 3 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой английской команды со счетом 2:0.