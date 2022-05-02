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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Де Дзерби уже на 50 процентов попрощался с Шахтером»

Капитан «Шахтера» - об эмоциональном прощании с тренерским штабом

  • 02.05.2022 15:28
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  • 1 комментарий
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Де Дзерби уже на 50 процентов попрощался с Шахтером»
© ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Тарас Степаненко рассказал об отъезде из «Шахтера» в расположение национальной команды.

«Было эмоциональное прощание. Все зависит от многих факторов. Можно сказать, что Де Дзерби вместе с помощниками на 50 процентов уже попрощался с командой, потому что прогнозировать события дальше никто не может. Они сделали все что могли и помогли команде в тяжелое время. Конечно, мы все надеемся, что в будущем будет и чемпионат, и Лига чемпионов, а Роберто будет вместе с командой», - сказал Тарас Степаненко.

Сборная Украины начала тренировочный сбор в Словении перед матчем плей-офф чемпионата мира с Шотландией, который состоится 1 июня в Глазго.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
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    online
    FunnyCat_____, 02.05.2022 15:50
    0
    А как же год работать бесплатно ?
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